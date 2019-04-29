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'10. Uluslararası Dergi Fuarı' sona erdi

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde gerçekleştirilen fuarı, 100 binin üzerinde okur ziyaret etti.

'10. Uluslararası Dergi Fuarı' sona erdi

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde gerçekleştirilen fuarı, 100 binin üzerinde okur ziyaret etti.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
29 Nisan 2019 Pazartesi 10:51
'10. Uluslararası Dergi Fuarı' sona erdi

Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) tarafından düzenlenen "10. Uluslararası Dergi Fuarı" sona erdi.

Bu yıl Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde, Feshane Caddesi'nde okurlarla buluşan fuarı, 100 binin üzerinde okur ziyaret etti.

"Edebiyat Dergileri", "Gençlik Dergileri", "Fanzin Dergiler", "Okul Dergileri", "Misafir Dergiler" ve "İctimai Dergiler" bölümlerinden oluşan fuarda, bu yıl yaklaşık 250 dergi okurların beğenisine sunuldu.

Fuara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRDEB Genel Başkan Yardımcısı Asım Gültekin, dergicilerin her yıl bir araya geldikten sonra, fuarın kapanışında, birbirlerinden ayrılmalarından dolayı büyük bir hüzün yaşadıklarını söyledi.

Gültekin, fuar kapsamında her yıl verilen Dergicilik Ödüllerinin de etkinliğe ayrı bir heyecan kattığını belirterek, "Fuar bu yıl Eyüp'te oldu ama mekanımızı çok benimsedik. Burada samimi ve sempatik bir ortam oluştu." dedi.

"Dergiciliğin kalbinin en yoğun attığı günler"

Fuarı kitap fuarı gibi ticari kaygılarla düzenlemediklerine vurgu yapan Gültekin, şunları kaydetti:

"Fuarı, dergilerin bir editör toplantısı gibi okuyucuyla dergi çıkaran ekibin bir araya gelmesi gibi bir düzlemde yürütmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla fuarda sohbet meclisleri o kadar yoğun oluşuyor ki, sohbetler de özellikle stantlarda gerçekleşiyor. Fuarın başından beri durum böyle. Sohbetlerin çoğu da edebiyat ve tasavvufi dergilerinde oluyor."

Asım Gültekin, fuarda yer alan gençlik dergilerine de değinerek, "Onlar ayrı bir enerji. Bu yıl gençlik, okul dergilerinin yanı sıra fuarda fanzin dergiler de yer aldı. Liseli ve üniversiteli gençlerin çıkardığı fotokopi olan yaklaşık 150 fanzin dergi okurlarla buluştu. Bu fuar gerçekten Türkiye'de dergiciliğin kalbinin en yoğun attığı günler oluyor. Gelecek sene de tüm dergicilerden yine Eyüpsultan'da buluşalım temennisi var." ifadelerini kullandı.

TÜRDEB ile Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU), Türkiye Gençlik Dergileri Birliği (TÜRGEDEB) ve Türkiye Okul Dergileri Birliğinin (TODEB) birlikte hazırladığı fuarda, çeşitli dergilerin düzenlediği yazar-okur buluşmalarının yanı sıra Güngören İTO Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kara kalem, akrilik ve yağlı boya resimlerin yer aldığı sergi de sanatseverlerle buluştu.

Ana teması "Okul Dergiciliği" olan fuarın onur konuğu ise 7 yıldır yayın hayatına devam eden "Osmanlıca Dergisi" olarak belirlenmişti.

Anahtar Kelimeler:
10.DergiFuarı
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