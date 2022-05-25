Külliye'deki 5 saatlik NATO görüşmesi sona erdi

İsveç ve Finlandiya heyetleri ile gerçekleşen NATO’ya üyelik başvurusu istişare görüşmeleri devam ederken toplantıdan görüntüler paylaşıldı. Görüşme önce Finlandiya heyetiyle sonra İsveç heyetiyle yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşemeye geçildiği öğrenildi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvurularıyla ilgili Türkiye’nin itirazı devam ederken iki ülkeden heyetler bugün Türkiye’ye geldi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşti. İlk görüşme Finlandiya ile sonra da İsveç heyeti ile ikili görüşme yapıldı. İkili görüşmelerin ardından ise üçlü görüşmeye geçildiği öğrenildi.

Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık ederken İsveç heyetinden İsveç Başbakanlık Ofisi Devlet Sekreteri Oscar Stenström, Finlandiya heyetinden ise Finlandiya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Jukka Salovaara görüşmelere başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeler yaklaşık 5 saat sürdü.