Kudüs’te on binlerce ultra Ortodoks Yahudi, Kovid-19 önlemlerine aldırmadan cenaze törenine katıldı

Kudüs’teki bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik’in 99 yaşında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından bugün düzenlenen cenaze törenine karantinaya rağmen on binlerce kişi katıldı.

Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), İsrail polisinin tüm çağrılarına rağmen, Kudüs’teki dini faaliyetlerin önde gelen isimlerinden Haham Soloveithick’in Kudüs’ün Sanhedria mahallesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

İsrail'de binlerce ultra-Ortodoks Yahudi, karantina kısıtlamalarına rağmen, 99 yaşında Kovid-19'dan ölen Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenaze törenine katıldı.



🔹Önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi. pic.twitter.com/UPgsvTo9e3 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) January 31, 2021

İsrail basınında yer alan haberlere göre, önlem almakta başarısız olan polis, cenaze töreni alanından çekildi.

Cenazenin Kudüs’ün batısındaki Givat Shaul mahallesinde Har Hamenuhot mezarlığına defnedileceği belirtilen haberlerde, cenaze törenine katılan Haredilerin maske dahil hiçbir önleme uymadığına vurgu yapıldı.

İsrail, virüsle mücadele için uygulanan üçüncü karantinanın son haftasında olmasına rağmen enfeksiyon oranları yüksek seyrediyor ve her gün binlerce yeni vaka teşhis ediliyor.

Ultra-Ortodoks topluluklar, okulların açılması, dini bayram etkinliklerin düzenlenmesi ve düğünlerin yapılması da dahil olmak üzere kural ihlallerini sürdürmeye devam ediyor.

Bazı ultra-Ortodoks bölgelerde düzenlemeleri uygulamaya çalışan polis, özellikle Tel Aviv'in yakınlarındaki Bney Brak kentinde şiddetli bir direnişle karşılaştı. Ultra Ortodoks toplum liderleri polisi aşırı güç kullanmakla suçladı.

Bney Brak’ın yanı sıra Kudüs’ün Mea Şearim mahallesinde de zaman zaman yaşanan olaylarda çok sayıda Haredi gözaltına alınmıştı.

Ultra Ortodoks Yahudiler

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor.

Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor.

Harediler, laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren okullara devam ediyor.