Küçükçekmece'de piyanist dehşeti

Eğlence mekanlarında piyanistlik yapan O.K., akşam saatlerinde buluştuğu kız arkadaşı F.A. ile kendi evine gitti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Olay sırasında sinirlerine hakim olamayan O.K., mutfaktan aldığı bıçakla kadını karnından yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan F.A. hayatını kaybetti.

Kendini bıçakladı dedi

Emniyete götürülen O.K. ilk sorgusunda soğukkanlı tavırlarıyla dikkat çekti. O.K.'nın emniyetteki sorgusunda, "Tartışma büyüyünce eline bıçak aldı. Sakinleştirmeye çalışırken bıçağı karnına sapladı. Ben de hemen 112'yi aradım." dediği öğrenildi.