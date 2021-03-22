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Küçükçekmece'de çocuk parkında terör propagandasına hapis istemi

İstanbul Küçükçekmece'deki çocuk parkındaki görseller nedeniyle üç kişi hakkında ''terör örgütü propagandası'' yapmak suçundan yedişer buçuk yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturmada, üç kişi hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yedişer buçuk yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamede, "Sanıkların park içerisine işlenen sembollerin terör örgütü PKK'yı simgelediğini net bir şekilde bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı" ifade edildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde üç sanık önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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