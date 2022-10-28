Küba'dan ABD'ye tarihi çağrı: Diyaloğa açığız

Başkent Havana'da düzenlenen oturumda, parlamento, "Abluka olmadan daha iyi" sloganıyla ABD ambargolarının sona ermesini istedi.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Carlos Fernandez de Cossio, açıklamasında, kendilerine açılan ekonomik savaşın gerçek nedenlerinin Küba sosyalist projesinin başarısını engellemek olduğunu belirtti.

Cossio, "Yapacağımız hiçbir şey ablukayı ortadan kaldırmayacak, çünkü bize değil, ABD'nin iç siyasi gerçeklerine bağlıdır. Bize bağlı olan, onu kınamak ve ona karşı savaşmaktır." ifadesini kullandı.

Oturuma, İspanya'dan Birleşik Sol (MEP), Bolivya Temsilciler Meclisi Başkanı Freddy Mamani, Kolombiyalı Senatör Gloria Florez, Meksika Kurumsal Devrimci Partisi (PRI) Senatörü Beatriz Paredes ve PRI milletvekili Ruben Moreria katıldı.

Küba ambargosu kaldırılacak mı?

Öte yandan Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Kuzey Amerikalı yatırımcılarla bir araya gelerek, ülkesinin egemenlik koşullarına saygı çerçevesinde, ABD ile diyaloğa "açık" olduğunu bildirdi.

Küba'ya neden ambargo uygulandı?

1 Ocak 1959'da Küba Devrimi ile iktidara gelen Fidel Castro, kurduğu sosyalist rejim ile ülkenin yönetimini tam anlamıyla ele aldı. 1960 yılında ülkedeki tüm yabancı varlıkları millileştiren Castro, Amerikan mallarına yüksek vergi koymakla kalmayıp aynı zamanda Sovyetler Birliği ile de ticari anlaşmalar imzaladı. Buna karşılık dönemin ABD Başkanı Dwight Eisonhower, ABD'deki tüm Küba varlıklarını dondurdu, ağır bir ticari ambargo koydu ve Küba ile diplomatik ilişkileri kesti.

Eisonhower'dan sonra başkan olan John F. Kennedy'nin Castro'yu devirmek için 17 Nisan 1961'de Küba'ya yolladığı askeri birlik başarısız oldu ve Amerikalı askerler tutuklandı. Bu olaydan yaklaşık 10 ay sonra ABD yönetimi, 7 Şubat 1962'de Küba'ya "tam ekonomik ambargo" uygulamaya başladı ve aynı çerçevede seyahat kısıtlamaları getirildi.

Soğuk Savaş yıllarının getirdiği şartlarda Castro etkisi altındaki Küba, gizli bir anlaşma ile adalarından birinde Sovyetler Birliği'nin füze üssü kurmasına izin verdi. ABD casuslarının bu olayı ortaya çıkarmasıyla Başkan Kennedy, 1962 yılının ekim ayında Küba'ya askeri blokaj uygulamaya başladı. 13 gün süren blokaj sonunda, nükleer bir savaş tehdidi ortaya çıkınca ABD ile Sovyetler Birliği anlaştı ve nükleer bir felaketin eşiğinden dönüldü.

Ulaş Kaya - Ajans Haber