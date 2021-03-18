Kritik gün geldi çattı, MHP'de büyük değişim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 13'üncü Olağan Kurultay'ını bugün "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik, kazanan Türkiye olacak" sloganıyla yapacak. Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek kurultayda, 24 yıldır genel başkanlık görevini yürüten MHP lideri Devlet Bahçeli 9'uncu defa tek aday olacak.

DAVET HERKESE GİTMEDİ

CHP, İYİ Parti ve HDP'nin davet edilmediği kurultaya AK Parti'yi temsilen Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu katılacak. Kurultay saat 10.00'da başlayacak. Açılış ve Divan Başkanı seçiminin ardından, MHP lideri Bahçeli partililere seslenecek. Devlet Bahçeli’nin kurultay konuşmasında, iç ve dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra, Cumhur İttifakı ve beka vurgusu yapması bekleniyor.

KOVİD-19 TEDBİRLERİNE UYUMA DİKKAT EDİLECEK

MHP kurultayı, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak. Kongre salonuna delegeler, milletvekilleri, parti yöneticileri ve sınırlı sayıda danışmanla, parti görevlisi dışında kimse alınmayacak. Kurultay'ı izleyecek basın mensupları da öncesinde koronavirüs testi yaptırdı. Ankara Spor Salonuna, genel merkezin belirlediği dışında afiş asılmayacak veya slogan atılmayacak.

MHP KAYNAKLARI: YÜZDE 40'I BULAN DEĞİŞİM BEKLİYORUZ

Doğal delegelerle birlikte yaklaşık 1400 delegesi olan MHP’nin 13'üncü Olağan Kurultayında, 75 asil ve 25 yedek üyeden oluşan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ile Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyeliği için seçim yapılacak. Kulislerde, kurultay sonrasında MYK üyeleri arasından seçilecek olan Başkanlık Divanında kısmi değişim olsa da, daha çok mevcut divan üyeleri arasında görev alanı değişikliği yoluna gidilebileceği konuşuluyor. MHP kaynakları, "MHP lideri Bahçeli için en rahat ve güçlü girdiği kurultaylardan biri olacak. Merkez Yönetim Kurulunda yüzde 40'ı bulan bir değişim bekleniyor. Başkanlık Divanında ise değişim daha sınırlı olacaktır. Divan’da yer alan bazı isimler arasında görev değişimi olabilir. Bazı genel başkan yardımcıları genel başkan danışmanı olarak da değerlendirilebilir" dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ / EBRU KARATOSUN