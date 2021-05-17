Kripto paralarda düşüş sürecek mi?

Dünyayı kasıp kavuran kripto para çılgınlığında kayıplar yüksek olabiliyor. Bitcoin sert fiyat hareketleriyle dikkat çekmeye başladı. Kısa sürede hızlı yükseliş yaşayan Bitcoin'de düzeltme hareketleri de hızlı oldu. 14 Nisan 2021'de 64 bin 813 dolara kadar yükselen Bitcoin 17 Mayıs 2021'de 42 bin 138 dolara kadar geriledi. Bugün sabah saatlerinde Bitcoin 43 bin dolar seviyelerinde işlem görüyor. 33 günde yüzde 35 oranında kayıp yaşayan Bitcoin'e ilişkin olarak ilk sinyali milyarder iş adamı Elon Musk vermişti.

ELİNDEKİ BITCOIN'LERİ SATMIŞ OLABİLİR

Milyarder iş adamı Elon Musk'ın satın aldığı 1.5 milyar dolarlık Bitcoin'leri sattığı ya da satacağına yönelik beklentilerin de satışlarda etkili olduğu iddia ediliyor.

ELON MUSK: BITCOIN'LE TESLA SATIŞI DURDURULDU

Milyarder iş adamı Elon Musk kripto paralara ilgisini her fırsatta dile getirse de oluşturduğu beklentilerle yatırımcıları zarara da uğratabiliyor. Kripto para birimi Bitcoin'e 1.5 milyar dolar yatıran Tesla, bundan sonra Bitcoin ile otomobil satışı yapmayacak. Bunu açıklayan Elon Musk sebep olarak ise Bitcoin transferi için harcanan enerjiyi örnek göstererek çevreciliği ön plana çıkardı.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞE GEÇTİ

En popüler ikinci kripto para birimleri arasında yer alan Ethereum da hızlı düşüşe sahne oldu. Geçtiğimiz gün 4170 dolara kadar yükselen Ethereum bugün 3172 dolara geriledi. Bir günlük kayıp Ethereum'da yüzde 24'e ulaşmış oldu.

PARANIZ ERİYEBİLİR

Kripto para piyasasına yeni girdiyseniz öncelikle küçük miktarlarla işlem yapmaya başlayın. İşlemlerin nasıl gerçekleştiğini, gün sonunda yüzdesel değerleri gördükten sonra bilgi sahibi olduğunuzu düşündüğünüzde işlemlerinizi artırmayı düşünebilirsiniz. Unutulmamalı ki tüm paranız bir anda kaybolabilir. Kripto para piyasalarında marj aralığı olmadığı için çok sert kayıplar ya da kazançlar sağlayabilirsiniz. Bu konuya ilişkin henüz yetkilendirilmiş kurumlar ve kişiler olmadığı için kripto para önerisinde bulunanlara güvenilmemesi gerekiyor. Sosyal medyada kripto para işlemiyle küçük paralarla büyük servetler edindiğine dair yapılan yayın ve reklamlara da itibar edilmemesi gerekiyor.