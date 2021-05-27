Kripto paralar düşüşte! Bitcoin için dev tahmin

Kripto para piyasaları son zamanlarda gün yüzü göremiyor. Ülkelerin de kripto paralara karşı cephe alması sorunları artırıyor. Çin'in kripto para madenciliğine getirdiği yasağın ardından İran da 4 aylık süre için kripto para madenciliğini yasakladı.

Bu durum başta Bitcoin olmak üzere kripto paralar üzerinde satış baskısı yarattı.

SATIŞLAR DEVAM EDEBİLİR

Guggenheim'ın baş yatırım yetkilisi Scott Minerd'in açıklamaları da piyasaları etkiledi. Minerd'in Bitcoin'de satışların sürebileceğini öngörmesi ve kripto paraların önceki zirvelerine dönmelerinin zaman alacağını belirtmesi de fiyatlarda aşağı yönlü baskıyı ortaya çıkardı.

600 BİN DOLAR HEDEFİ

Minder, Bitcoin'in uzun vadeli yatırım olarak elde tutulması halinde 600 bin dolar seviyesini görebileceğini de açıkladı.

FİYATLAR DÜŞÜŞTE

Bu sabah Bitcoin fiyatı 24 saat öncesine göre yüzde 4.03 düşüşle 37 bin 601 dolar seviyesinden işlem görüyor. Etherum fiyatı yüzde 4.39 düşüşle 2bin 673 dolara gerilerken, XRP fiyatı da yüzde 4.38 kayıpla 0,955091 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ