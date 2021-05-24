Kripto para piyasası bunu konuşuyor! 2 şirket operasyonlarını durdurdu

Çin'deki kripto para madencileri, açıklamalar sonrasında ülkedeki operasyonlarını durduracaklarını ya da yeni yatırım yapmayacaklarını açıkladı.

Aralarında Hashcow ve BTC.Top’un da bulunduğu kripto para madencileri, Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğiyle ilgili yasaklamaları sonrasında ülkedeki operasyonlarını durdurdu.

BTC.TOP da düzenleyici riskleri öne sürerek Çin’deki faaliyetlerini durdururken kripto madencilik firması Hashcow da Bitcoin madenciliği için yeni teçhizatlar almayacağını söyledi.

Bitcoin, Çin’in son finansal ödeme yasağı açıklamasının ardından gelen bu açıklamayla birlikte zirvesindeen yüzde 50 gerilemiş durumda. Ether ise pazar günü son iki ayın en düşük seviyesine geriledi.İlk darbe Çin’in yerel finans kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmeti vermesini yasaklanmasıyla gelmişti. Çin şimdi de kripto para madenciliği yapanların peşine düştü.The Economist ve CoinGeek’te yer alan haberlere göre, Çin kömür zengini bölgesi İç Moğolistan’da kripto para madenciliği yapanların izini sürüyor.

ÇOK ENERJİ GİDİYOR

Çin yönetimi bölgede kripto para madenciliği yapanların tespit edilmesi için bir ihbar hattı kurdu. Kömür zengini olan ve soğuk havasıyla bilinen bölgenin Çinli kripto paracıların bir dönem gözdesi olduğu biliniyor.

Bitcoin üretiminin yüzde 8’inin İç Moğolistan’da yapıldığı da hesaplanıyor. Ancak Bitcoin madenciliğinin yüksek enerji sarfiyatını göz önüne alan Çin’in karbon emisyonu endişesiyle bu adımı attığı belirtiliyor.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Piyasaya Bitcoin çıkarmak için çok güçlü bilgisayarlar, çok zor matematik işlemlerini çözmek durumunda. Bu işleme ‘madencilik’ adı veriliyor.

Ancak bu işlemler sırasında çok enerji harcanıyor. Bitcoin madencileri ucuz enerji kaynaklarına sahip ve havası soğuk bölgelerde bu işi yapmayı tercih ediyor.

ABD 10 BİN $ SINIRI İSTEDİ

ABD Hazine Bakanlığı’nın vergi uyumluluğu planında, vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla 10 bin doların üzerindeki kripto para transferlerinin ABD Vergi Dairesi’ne (IRS) bildirilmesi talebi yer aldı.ABD 10 bin $ sınırı istedi.Cambridge Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, Bitcoin üretimi yıllık 149.63 terawatt-saat (TWh) enerji harcanmasına sebep oluyor. Bu rakam Malezya (147.2 TWh) ve İsveç’in (131.7 TWh) yıllık enerji tüketimini solluyor.

Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayımladı. Raporda, piyasa değeri 2 trilyon dolara çıkan kripto paraların endişe oluşturduğu aktarıldı.

FED RAPORU YAZA HAZIR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, bankanın, dijital ödemeler hakkındaki mevcut düşüncesini özetleyen ve dijital para biriminin faydaları ve risklerine odaklanan bir raporu bu yaz yayımlayacağını bildirdi.Kripto para birimlerinin değer dalgalanmaları göz önüne alındığında bugüne kadar ödeme yapmanın uygun bir yolu olarak hizmet etmediğini belirten Powell, ancak doların veya başka bir para biriminin değerine bağlı sabit coinler (stablecoin) ile ödeme yapmanın yeni bir yolu olarak ortaya çıktığını aktardı.