Kripto para dünyasında ilk: Megadeth Coin

Kripto para dünyasının 2019 sonunda yeniden hareketlenmeye başlaması, birçok sektörün de bu piyasaya girmesine neden oldu. Futbol kulüpleri ile başlayan fan token oluşturma serüvenine şimdi de efsanevi Thrash Metal grubu Megadeth, kripto para dünyasına adım attı. Megadeth Coin ya da kısa adıyla $MEGA, hayranlara yönelik önemli avantajlar sunma peşinde.

Megadeth Coin ($MEGA) ve özellikleri

Kripto para dünyası son haftalarda dalgalı bir seyire sahip olsa da hem NFT piyasası hem de Metaverse kripto para projeleri önemli ivmeler kazanmaya devam ediyor. Bunun yanında hem Türkiye’de hem de dünyada spor kulüpleri de kripto para dünyasına hızla geçiş yapmaya devam ediyor.

1983 yılında Dave Mustaine önderliğinde kurulan Thrash Metal türünün önderlerinden olan Megadeth, fan token piyasasına giriş yaptı. Bu anlamda Megadeth, kendi kripto para birimini piyasaya süren ilk grup olma özelliğinde.

$MEGA adlı bu kripto para birimi, Rally tabanlı olan kripto para birimi ile hayranlarına çeşitli avantajlar sunmanın peşinde. Henüz bu avantajlar ortaya çıkmasa da Megadeth, ücretli ve ücretsiz Digital Cyber Army üyelerine $MEGA dağıtımı yapacak. Bu dağıtım üye tipine göre yapılacak ancak henüz miktarı belli değil.

$MEGA satın almak için ise Rally ağının sitesine giriş yapmanız gerekiyor. Megadeth yaptığı açıklamada özel imkanlara kavuşmak için en az 10 $MEGA kripto para birimine sahip olunması gerektiğini açıkladı. Şu an için Rally üzerinde satışı yapılan MEGA fiyatı ise 0.516 seviyesinde.

Rally kripto para birimi ise Ethereum tabanlı özel bir ağa sahip. Bu ağ üzerinde ise sanatçılar, müzisyenler ve içerik üreticileri kendi hayranları için özel kripto para birimleri oluşturabiliyor.

Megadeth, kripto para birimi çıkaran ilk grup olsa da, Kings of Leon, NFT albümü yayınlayan ilk müzik grubu oldu. Yien birçok müzik grubu ve sanatçı da hem NFT dünyasına hem de Metaverse evrenine ilk adımları atmaya başladı.

Kripto para dünyası ise bir türlü 56 bin doların üzerine çıkamayan Bitcoin fiyatı yüzünden dalgalanmaya devam ediyor. Ancak Ethereum fiyatı tüm bu dalgalanamaya rağmen 5 bin dolar hedefine yavaş yavaş da olsa ilerliyor. Kripto para piyasası ise geçmişe nazaran bu dalgalı harekete rağmen çok daha dengeli durumda.