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Kripto para borsası Binance para çekmeyi durdurdu

Kripto para borsası Binance, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada ekiplerin konu üzerinde çalıştığı belirtildi.

Kripto para Borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Binance bugün TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurmuştu.

SHIB NEDİR?

SHIBA INU (SHIB) Dogecoin‘e benzer başka bir meme kripto parası şeklinde nitelendiriliyor. SHIB, SHIBA INU’nun yerel token’ı ve merkezi olmayan bir değişim olan ShibaSwap’i kullanmak için bir teşvik olarak listelenen ve kullanılan ilk token.

Dünyaca ünlü kripto para borsası Binance, inovasyon alanında son zamanların popüler kripto parası Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurdu.

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