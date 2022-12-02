Rus ordusu Ukrayna'dan çıkmaya hazır değil

Rusya ile ABD arasındaki gerilim karşılıklı demeçlerle sürüyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Biden'in, Rus ordusunun Ukrayna'dan çekilme çağrısına "özel askeri operasyon devam ediyor.Rus ordusu Ukrayna'dan çıkmaya henüz hazır değil. Bununla birlikte Putin temaslar ve müzakereler için açık ve öyle olmaya devam ediyor. Çıkarlarımıza ulaşmanın en çok tercih edilen yolu, barışçıl diplomatik araçlardır.” ifadelerini kullandı.

Peskov yaptığı basın toplyantısında ABD’nin Rusya’nın “yeni topraklarını” hâlâ tanımadığını ve bunun karşılıklı tartışma zemini bulmayı zorlaştırdığını kaydederek, Putin’in ülkesinin çıkarları için her zaman müzakerelere açık olduğunu vurguladı.

Putin’in Ukrayna’daki “özel askeri operasyon” öncesinde ABD, NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile hazırlanan taslak metinler temelinde müzakereleri başlatmaya çalıştığını söyleyen Peskov bu girişimin karşılıksız kaldığını anımsattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye’deki rejim lideri Beşşar Esed’in görüşme ihtimaliyle ilgili soruyu da cevaplayan Peskov, henüz kesin bir şeyin olmadığını ancak böyle bir olasılığın var olduğunu dile getirdi.