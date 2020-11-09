Kremlin'den ABD seçimleri açıklaması

Dünyanın kilitlendiği ABD başkanlık seçimlerinde ipi göğüsleyen Demokrat aday Joe Biden oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump'ı alt eden Joe Biden'a dünya liderlerinden kutlama mesajları gelmeye başladı.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamaya göre ise Rusya Devlet Başkanı Putin'in ABD seçimleriyle ilgili yorum yapmak ve Biden'ı kutlamak için seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasını bekliyor.

Kremlin'den yapılan açıklamanın devamında Rusya'nın yeni ABD yönetimiyle uyum içinde çalışmak ve ilişkileri normalleştirmek konusunda da istekli olduğu belirtildi. Kremlin 'ABD'nin lideri her kim olursa olsun uyumla çalışmaya devam edeceğiz.' açıklamasını yaptı.