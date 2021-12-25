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Kredi kartı buldu, alışverişe başladı

Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu O.A., güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. İş yerlerinden alışveriş yapması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şişli'de bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan yabancı uyruklu O.A., güvenlik kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı. İş yerlerinden alışveriş yapması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kartının üç farklı adreste 4 defa kullanıldığını öğrenen G.N. Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT EDİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde alışveriş yapılan yerlerin güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Görüntülerde üç ayrı işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan kişinin eşkali belirlenerek gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen Filistin uyruklu O.A.'nın 'kasten yaralama'dan kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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