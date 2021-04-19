Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreninde elinden bir an olsun düşürmediği çantanın sırrı çözüldü

Yabancı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Elizabeth'in çantasının içinde eşine ait eşyaların ve birlikte çekilmiş fotoğraf karelerinin olduğu ortaya çıktı.

İngiltere, Kraliçe 2. Elizabeth'in 99 yaşında hayata veda eden 73 yıllık eşi Prens Philip'i, dün büyük bir törenle son yolculuğuna uğurladı. Törenin en dikkat çeken ismi ise kuşkusuz Philip'in eşi Kraliçe Elizabeth oldu.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İZLENDİ

Windsor Kalesi'nde bulunan St. George's Şapeli'nde düzenlenen tören, dünyanın dört bir noktasında canlı şekilde izlendi. Herkesin gözünü çevirdiği törende ise Kraliçe 2. Elizabeth'in törenin başından sonuna kadar elinden bir an olsun bırakmadığı çantası dikkatleri çekti.

EŞYALARINI YANINDA TAŞIDI

Daily Mail'in haberinden edinilen bilgiye göre Kraliçe Elizabeth eşi Prens Philip'in eşyalarını cenaze boyunca bu çantada taşıdı. Habere göre Kraliçe, eşi ile düğün fotoğrafını, Prens'in mendilini ve ikilinin Malta günlerinde çektirdiği fotoğraf karesini yanından bir an olsun ayırmadı.