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KPSS giriş belgeleri yayımlandı

2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.

ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

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