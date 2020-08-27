KPSS giriş belgeleri yayımlandı
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlandı.
ÖSYM Başkanı Aygün, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgelerinin yayımlandığını açıkladı.
ÖSYM Başkanı Aygün: 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.
Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.
GİRİŞ BELGESİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ
2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://t.co/rDnz9gKzj8 adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 27, 2020
Tüm adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.
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