Kozmetik ve turizmde helal akreditasyon dönemi başlıyor

Soylu, AA muhabirine, kurumun faaliyetlerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuruluş sürecini ve altyapısını tamamlayan kurumun Ekim 2019'dan itibaren tüm dünyadan akreditasyon taleplerini kabul etmeye başladığını söyledi.

Bugüne kadar 67 akreditasyon başvurusu geldiğini anlatan Soylu, uluslararası kurallara uygun olduğu belirlenen 19 akreditasyon kararı aldıklarını aktardı.

Soylu, 28 başvuruyu ise temel eksiklikler nedeniyle reddettiklerine işaret ederek, "Geri kalan başvurular şu an incelemede. Kuruluşlara eksikliklerini bildirdik, bu eksiklikler tamamlandıktan sonra akreditasyon kararları alınabilecek. Bizim mümkün olduğu kadar çok sayıda akreditasyon verme gibi hedefimiz yok. Biz bu işe helal belgelendirme alanında güveni sağlamak için girdik. Biz sadece kurallara uyan, uluslararası standartlara harfiyen riayet eden kuruluşları akredite etmek için yola çıktık. Sadece firmaların güvenilir olup olmadıklarına göre akreditasyon kararı alıyoruz." diye konuştu.

"Yurt dışından üç kuruluşu akredite ettik"

Verdikleri kararlar kapsamında 740'ın üzerinde helal belgesinin akreditasyon kapsamına alınmış olduğuna dikkati çeken Soylu, bir kuruluşu akredite edince onun verdiği yüzlerce helal belgesini de saha denetimleri de yaparak, fabrikalara giderek incelediklerini anlattı. HAK'a gelen 67 başvurunun yaklaşık yarısının yurt dışından olduğunu da bildiren Soylu, "Şu ana kadar yurt dışından 3 belgelendirme kuruluşu için akreditasyon kararı aldık. Birisi Avusturya'dan, birisi İspanya'dan, birisini de dünyanın en büyük kırmızı et ihracatçısı olan Avustralya'dan bir kuruluşa verdik. Şu an itibarıyla denetimleri tamamlanıp akreditasyon aşamasına gelmiş olan özellikle Avrupa'da ve Brezilya'da yerleşik belgelendirme kuruluşları da var. Bunlar için de yakın zamanda akreditasyon kararları almayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Soylu, kurum olarak helal standartları konusunda yurt içi ve dışında görev yapacak yetkin personelin yetiştirilmesi için eğitim de verdiklerini anlatırken, verdikleri 18 eğitimle şu ana kadar 400'e yakın kişiyi sertifikalandırdıklarını söyledi.

HAK Başkanı Soylu, bir zamanlar helal dendiğinde sadece hayvan kesiminin akla geldiğini ancak şimdi pek çok alanda helal belgelendirme yapılabildiğini belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) bu alanda yayımladığı 16 standart bulunduğunu ve sadece gıdaya yönelik değil, katkı maddelerinden jelatine, kozmetiğe ve turizme kadar pek çok alanda hazırlanmış standartlar olduğunu vurguladı.

"Yakın zamanda helal turizm için başvuru gelecektir"

Kurum olarak 2022 yılında yeni alanlara girme kararı aldıklarına işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sündürdü:

"Helal testleri yapan laboratuvarların akreditasyonuna yönelik program oluşturduk. Şu ana kadar 5 laboratuvar için akreditasyon kararı verdik, devamı da gelecektir. Helal sektöründe faaliyette bulunan personelin yetkinliklerinin artırılmasına yönelik akreditasyon programı geliştirdik. Kozmetik ürünleri çok önemli. Bununla ilgili olarak da talepleri aldık, kozmetik ürünlerinde yapılan helal belgelendirmesinin akreditasyonuna yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çok yakın zamanda kozmetik sektörünü de akreditasyon faaliyeti içine dahil etmiş olacağız. Bunun dışında turizm çok önemli. Ülkemizin de çok büyük potansiyeli var bu alanda. Turizm alanında da SMIIC standartlarına göre, helal belgelendirme faaliyetleri başladıktan sonra 'Müslüman dostu turizm' konseptinde faaliyette bulunan işletmeler de helal belgelerini alacaklardır belgelendirme kuruluşlarından. Ve başvuru olduktan sonraki yakın zamanda bu alanda da başvuruların geleceğini biliyoruz. Akreditasyon turizm alanına da yaygınlaştırılacak."

Soylu, SMIIC'ın helal turizm alanındaki standardının çok detaylı kurallar içerdiğinin altını çizerek, "Farklı ihtiyaçlara farklı çözümler getiren çok kapsamlı bir standarttır. Turizm standardında farklı sınıflandırmalar, A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı işletmeler vardır. Bu kategorilere göre farklı sınıflarda helal belgeleri düzenlenebiliyor. Dolayısıyla A sınıfı işletmeler en üst düzeyden helal belgesi verilen işletmelerdir. B ise daha az sayıda kriteri sağlayan ancak temel esaslara uygun hareket eden işletmelere yöneliktir. Dolayısıyla helal turizm ya da Müslüman dostu turizm konseptinde faaliyette bulunan işletmeler de aynı şekilde bu standartlara göre faaliyette bulunmalarına göre belgelendirilecektir. Belgelendirildikten sonra akreditasyon kapsamına alınacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kozmetik firmalarının da taleplere bağlı olarak helal belgesi talep ettiğini anlatan Soylu, hem iç piyasa hem de ihracata yönelik helal belgeleri düzenlendiğini söyledi. Ancak bu belgelerin güvenilirliğiyle ilgili sıkıntılar bulunduğuna vurgu yapan Soylu, "Artık HAK da bununla ilgili bir denetim mekanizması kurmak suretiyle helal kozmetikleri de akreditasyon kapsamına almış olacak." dedi.