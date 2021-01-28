Kovid-19'un kökenlerini araştıracak DSÖ ekibi, Vuhan'da hastane, laboratuvar ve pazar yerlerini ziyaret edecek

Cenevre merkezli DSÖ'nün Twitter'dan yaptığı açıklamada, heyetin karantina altında olduğu 14 gün içinde Çinli bilim insanlarıyla çevrim içi toplantılar yaptığı aktarıldı. Çinli bilim insanlarının virüse ilişkin güncel bilgileri ve tecrübelerini heyetle paylaştığı, heyetin de virüse ilişkin bazı temel veriler için talepte bulunduğu belirtildi.

Heyetin, virüsün kökenini anlamak için yapılacak araştırmalarda bilimsel tüm hipotezleri masaya yatıracağı vurgulanarak heyet ile Çinli bilim insanlarının ilk yüze görüşmesinin yarın gerçekleşeceği bilgisi paylaşıldı. Görüşmenin ardından heyetin Vuhan içinde ve çevresinde saha ziyaretlerine başlayacağı belirtilerek "Heyet hastaneleri, laboratuvarları ve pazar yerlerini ziyaret etmeyi planlıyor. Saha ziyaretleri Vuhan Viroloji Enstitüsü, Huanan pazarı, Vuhan CDC laboratuvarını içerecek." ifadesi kullanıldı.

Heyetin, virüs ortaya yeni çıktığında hastalara müdahalede bulunan sağlıkçılar ile Kovid-19'a yakalanan ilk hastalarla görüşeceği de kaydedildi.

Çin'e gelmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Vuhan'daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görülmüştü.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacağı açıklanmıştı.

DSÖ heyeti, ocak ayı başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.