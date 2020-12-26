Kovid-19'la mücadelenin kahramanları filyasyon ekipleri karlı bölgelerde de görev başında

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde aralıklarla etkisini sürdüren yağışının ardından Trabzon'un bazı ilçelerinin yüksek kesimleri de beyaza büründü.

Zaman zaman ulaşımın zorlaştığı bölgelere Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) araçlarının da destekleriyle ulaşan filyasyon ekipleri, Kovid-19 hastalarını iyileştirmek ve temaslı kişileri belirleyerek salgının önüne geçmek için fedakarca mücadele ediyor.

Trabzon Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından, "Filyasyon ekiplerimiz zor şartlarda mücadelesine devam ediyor. İhtiyaç olduğu durumlarda UMKE araçlarımız destek vererek filyasyon personellerimizin işlerindeki aksamaya fırsat vermiyor. Sizler de evde kalarak bize destek verin." paylaşımında bulunuldu.