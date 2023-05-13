Kotil: Savaş uçakları konusunda 4 ülkeden birisi oluyoruz

Temel Kotil'in açıklamaları şu şekilde:

5. nesil olduğunda 1. yan modasıyla süpersonik uçuyor. 1 yan modası sesin üstünde hızla oluyor. Sesin üzerinde füze fırlatıyor, sesin üzerinde manevra yapıyor. Savaş uçakları konusunda 4 ülkeden birisi oluyoruz. Büyük oynuyoruz. Türkiye bu konuda; Amerika, Çin ve Rusya nerede oynuyorsa orada oynuyoruz. KAAN bunun en önemli bileşeni, bir de ANKA var oda süpersonik uçuyor. 2036 yılında İsviçre'den conta siparişi verdik. 9'u geliyor gerisi gelmiyor. Burada şimdi KAAN'ın her şeyini biz yapıyoruz. KAAN'ın motoru yerli olacak. 2028'de kendi motorumuzu yapacağız. Zaten %100 yerli olmadığınızda yaptırmıyorlar, bir contaya mahkum ediyorlar. Ondan yaparken her şeyiniz yerli olmak zorunda. KAAN ilk uçuşunu 23 Aralık'ta yapacak. Milli savaş uçakları fark yaratacak.

GÖKBEY bizim %100 özgün bir helikopterimiz. Bu projeye başladığımızda biz Alman bir firma ile dişli konusunda anlaştık, bir türlü yapmıyorlar. Ne zaman biz kendi dişliğimizi ürettik, ürünleri yapıp satmaya başladık o zaman geldiler. Biz gençlerimize yeterince imkan verirsek harika yapıyorlar. TUSAŞ’ın bünyesinde 15 bin kişi çalışıyor. Bir savunma sistemini yapamıyorsanız, kimse sizinle ilgilenmez. Siz yapınca herkes yanınıza geliyor. GÖKBEY'den 1000 tane satış gerçekleştireceğiz.

Biz TUSAŞ olarak çok büyük bir operasyon yapıyoruz. Önce simülatörünü yapıyoruz. İlk yaptığımız şey simülatördür. Simülatör dediğimiz şey uçak ilk olarak yerde uçuyor demek. HAVELSAN'ın bize yaptığı milli muharip simülatör var, NATO'nun hava kuvvetleri komutanları geliyor. Bunlara gelin bir bakın diyoruz ama fotoğraf çektirmiyoruz. Bize gelip diyorlar ki nasıl bu kadar hızlı yapıyorsunuz? Bizde diyoruz ki gelin gençlerimizi görün, bu gençler sayesinde yapıyoruz.

Türkiye topyekün olarak Roketsan, Havelsan'ıyla beraber bir çok şirketle dünyada olan bir çok silah sistemini yapıyoruz. Burada temel şeyimiz gözükmeyen bir dünya var. Biz gözüken her şeyi yapıyoruz zaten amacımız gözükmeyeni yapmak.

Türkiye TUSAŞ özelinde, özel şirketler özelinde alt yapı işini bitirdi. Bu artık bir ekosistem haline dönüştü. Buradan böyle ilerleyecek bu. Türkiye, savunma sanayinde şirketler arasında rekabet yapmaması gerekiyor. Bir Türk şirketi bir ürün yapıyorsa ben onun yapamadığını yaparım. Burada ihracat sanayinden alacağımız pasta payı önemli.