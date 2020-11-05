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Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi istifa etti

Kosava Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Kosova'da Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin istifa şoku yaşanıyor..Thaçi, Kosova Özel Savcılığı tarafından hakkındaki iddianamenin kabul edilmesi üzerine görevinden istifa ettiğini duyurdu.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİNDE İDDİANAME HAZIRLANMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi Thaçi ve 9 eski asker hakkında soruşturma açılmış, savaş suçu işledikleri iddiasıyla iddianame hazırlanmıştı. Thaçi, iddianame kabul edilirse görevinden istifa edeceğini söylemiştir.

HAŞİM THAÇİ KİMDİR?

Kosova Cumhurbaşkanı, eski Kosova Dışişleri Bakanı, eski Kosova Cumhuriyeti Başbakanı, Kosova Demokratik Partisi'nin (PDK) genel başkanı ve Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) eski önderidir. 6 Haziran 2008 tarihinde, silahlı bir saldırganın Thaçi'nin Priştine'deki evine suikast girişimi başarısız olmuştur.

17 Şubat 2008 günü, Kosova Cumhuriyeti'nin Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan etti. Thaçi yeni bağımsız devletin başbakanı oldu.

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