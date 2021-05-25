Koruma aracı yerlerde sürükledi

İmamoğlu Ayşe Topçu adında bir kadının üstüne araç sürdürdü. Yaralanan kadın darp raporu alarak İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

Eyüpsultan'da kentsel dönüşüm projesi temel atma törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir grup mahalleli tarafından protesto edildi. Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi.

Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.

Polis protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

'TÜM MAHALLELİ ŞİKAYETÇİ OLACAK'

Ayşe Topçu'nun oğlu Ali Topçu SABAH gazetesine yaptığı açıklamada, "Annem şu an hastanede, yerde 2-3 metre sürüklenmiş kolunda ve parmaklarında çatlaklar var. Burada KİPTAŞ, Kentsel dönüşüm için anlaşma sağlamış. Parkı da proje alanına dahil etmiş. Bu park ayrıca deprem toplanma bölgesi bu parktan faydalanan diğer mahalleli de parkın yıkılmaması için İmamoğlu'nun temel atmama törenine geleceğini öğrenince ayağa kalktı.

Annem de İmamoğlu'nun aracının önüne atlamış ama durmamış, camı ve kapıyı açmış. İmamoğlu da kapıyı açarak araç kapısıyla anneme vuruyor. Ondan sonra da arabayla 2-3 metre sürüklüyor. Kırık, çıkıkları var darp raporunu aldık karakola gidip şikayetçi olacağız. Sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın vatandaşı durup dinleyeceksin. Temel atma törenine geliyorsun ama törene yüzlerce polis getiriyorsun. Bizim haricimizde tüm mahalleli şikayetçi olacak" ifadelerine yer verdi.