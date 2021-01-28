AjansHaber.com.tr Gündem Gine Körfezi'nde 15 Türk kaçırılmıştı

Korsanlarla ilk temas kuruldu

Batı Afrika'daki Gine Körfezi'nde Liberya bandıralı Mozart konteyner gemisinden rehin alınan 15 Türk mürettebat için korsanlarla iletişime geçildi.

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde Sao Tome'nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanların saldırısına uğradı. Geminin mürettebatından 15 kişinin zorla götürüldüğü aktarılırken, bugüne kadar korsanlarla iletişime geçilememişti.

KORSANLAR ŞİRKETİN HAMBURG OFİSİNİ ARADI

Gelen son dakika haberine göre 23 Ocak günü, 15 Türk denizciyi kaçıran korsanlar ile iletişime geçildi. Korsanların şirketin Hamburg'daki ofisini arayarak iletişime geçtiği aktarıldı.

DENİZCİLERİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Boden Denizcilik 15 Türk denizcinin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı. Herhangi bir yara almayan denizcilerin birlikte olduğu da gelen bilgiler arasında yer aldı. Korsanların sağ salim evlerine dönmesi için sürecin başlatıldığı da belirtildi.

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