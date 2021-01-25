Korsan saldırısının böyle anlattılar!

Türk mürettebatın görev yaptığı Liberya bayraklı konteyner gemisi ‘Mozart’, önceki gün Nijerya’nın Lagos kentinden Capetown’a giderken 180 mil açıkta korsan saldırısına uğradı. Gemiye çıktıklarında ikinci mühendis Farman Ismayılov’u öldüren korsanlar, üçüncü güverte zabiti Furkan Yaren ile yağcı Bahadır Yeşilalan’ı gemide bırakıp, 15 mürettebatı beraberlerinde götürdü. Başmühendis Süha Tatlıgül ise korsanlardan saklanarak kurtuldu.

KAPILARI KESTİLER

İstanbul Teknik Üniversitesi Yüksek Denizcilik Okulu 1979 mezunu olan Başmühendis Süha Tatlıgül gemide yaşananları Denizcilik Dergisi’ne anlattı. Süha Tatlıgül şunları söyledi: “Sabah saat 6’da saldırmaya başladılar. Dümen dairesine saklanıp sac kapıları kapattık. 6-7 saat kapıları kırmaya çalıştılar. 1.5 saat civarında da kesme taşı ile uğraşıp kapıyı kestiler ve içeri girdiler. Ben kapının açılacağını anlayınca halatın arkasındaki menholden (halatın konulduğu rögar) içeri atladım. İki metre falan yüksekliğindeymiş. Kafamı, kolumu vurup yere düştüm. Karanlık bir yerde saklandım. İçeri girer girmez ateş açtılar. Azerbaycanlı ikinci mühendisimiz öldü. Sonra 2.5 saat civarı sessizlik oldu. Dördüncü kaptan ve yağcı dümen dairesine gelip, ‘gittiler’ diye bağırınca dışarı çıktım. Hemen makineyi hazırlayıp yol verdim. Sağlığım iyi. Herkese teşekkür ediyorum.”

AİLECE DENİZCİ

Başmühendis Süha Tatlıgül’ün eşi Leman Ergeldi Tatlıgül de İTÜ Denizcilik Fakültesi mezunu bir kaptan. Bir denizcilik firmasına bağlı olarak karada çalışıyor. Tatlıgül’ün oğlu Aras ise 9 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’ni bitirdikten sonra babası gibi denizde çalışmayı seçmiş bir mühendis.

KÖR SEYİR YAPTIK

Korsanların gemiyi söyledikleri rotada götürmesi için geride bıraktıkları 3’ncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ise yaşananları şöyle anlattı: “Kör bir şekilde seyir yapıyorum. Ben de bacağımdan yaralandım. Hiçbir şey çalışmıyor, bir tek radar çalışıyor. Kör topal gidiyorum. Rota verdiler verdikleri rotada götürüyorum gemiyi. Baş mühendisle ben kaldık, bir de yağcı kaldı onun da karnında şarapnel var. İkinci mühendis öldü, 15 kişiyi aldılar ben de götürüyorum gemiyi. Şirketle sürekli haber halindeyiz. Geminin izleme sistemi var, oradan takip ediyorlar.”

AİLELERİ İYİ HABER BEKLİYOR

Mozart gemisinden kaçırılan 15 mürettebatın aileleri büyük endişe içinde gelecek iyi haberleri bekliyor. Gemiyi işleten şirketin İstanbul’daki merkezi de mürettebat aileleri tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Şirkete gelenler arasında geminin süvarisi Mustafa Kaya’nın İstanbul’da yaşayan kardeşi Barış Ulaş Kaya ve yakınları da vardı. Firma yetkilileriyle görüşen Barış Ulaş Kaya, “Kötü bir olayla karşılaştık. Bu durumu geceden beri takip ediyoruz. Yetkililer durumu izah ettiler, ilgileniyor kendileri sağ olsunlar. Devletimizin büyüklerine, yetkililerine de teşekkür ediyorum. Şimdilik sabırla ve sükunetle bekleyeceğiz. Devlet büyüklerimize ve şirket yetkililerine güvenmekten başka bir çaremiz yok. Yaklaşık 1.5 aydır görev yapıyordu” dedi.

ÜÇÜ RİZELİ

Korsanların rehin aldığı Ünsal Dilsiz, İlyas Baş ve Mustafa Benklioğlu, Rize nüfusuna kayıtlı. Ünsal Dilsiz’in eşi Nesrin Dilsiz, sosyal medyada, “Gemide çalışan eşim ve oradaki çalışan 15 kişi korsanlar tarafından kaçırıldı. Allah rızası için ne olur dualarınızı edin. Bana, oğluna ve sevdiklerine gelsin ve hepsi ailesine kavuşsun. Çok kötü bir durumdayız. Korku içindeyiz, Allah’ım kötü haber verme. Ne olursunuz dua edin” mesajını paylaştı.

İKİZ KARDEŞİ DE GEMİCİ

Mersinli Halil Gülçür’ün ağabeyi Akay Gülçür ise “Halil evli ve 2 çocuk babası. 10 yıllık da gemici. İkiz kardeşi de gemici. Olayı televizyondan öğrendik. Devletimiz harekete geçti. Hayırlı haberleri bekliyoruz” diye konuştu.

SON SEFERİYDİ

Ordu’lu güverte stajeri Hamza Orhan’ın (25) babası Sezai Orhan da iyi haber bekliyor: “Oğlum gemide stajyerdi. Yaklaşık 4,5 aydır çalışıyordu. En son sabah mesaj atmıştı annesine ‘yatacağım´ diye. Daha sonra aynı akşam saat 22.00 sularında şirket oğlumun kaçırıldığı bilgisini verdi. Son seferiydi. Artık kaptan olarak devam etmek istiyordu. Oğlumun sağ salim dönmesini istiyorum. Ben de denizciydim. Oğlumun kaçırıldığı bölgelerde bulundum. Oralar korsan bölgesi. Onlar gemiye girdiği zaman vermezsen seni götürüyorlar. Korsanlar kahrolsun.”

İKİ AYDIR GEMİDEYDİ

Korsanların kaçırdığı elektrik zabiti Gökhan Burhan’ın Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yaşayan ailesi de gergin bekleyiş içinde. İki çocuk babası Gökhan Burhan’ın eşi Nadire Burhan, “Eşim iki aydır gemideydi. İyi haberlerini bekliyoruz” diye konuştu.

GABON LİMANI'NA VARDI

Korsan saldırısından kurtulan 3’üncü Güverte Zabiti Furkan Yaren ve Başmühendis Süha Tatlıgül gemiyi hiçbir elektronik seyir aleti olmadan Nijerya karasularından çıkartıp Gabon’un Gentil Limanı’na götürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gemide bırakılan 3’ncü Güverte Zabiti (Dördüncü kaptan) Furkan Yaren’le görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldı. Gemiyi karşılamak için Gentil’e giden Türkiye’nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Erdim Kaygısız, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dördüncü kaptanla temas halindeyim. Gemideki vatandaşların durumunun iyi olduğu bilgisi var. Gemide bir de Azeri kardeşimizin cenazesi var. Onunla ilgili işlemlerin bir an önce bitirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Gemi, verilen koordinatlarla yanaştı. Limanda Gabonlu yetkililer bize yardımcı olmaya çalışıyor.”