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Koronaya yakalanan Esad ile eşi Moskova’da tedaviye alındı

Koronavirüse yakalandığı açıklanan Suriye rejimi lideri Beşar Esad ile eşi Esma Esad’ın, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Suriye rejim lideri Beşar Esad ve eşi Esma Esad’ın korona virüse yakalanmasının ardından özel bir uçakla Rusya’nın başkenti Moskova’ya getirildiği açıklandı.

TEDAVİ ALTINDA

Suriye’de konuşlu Rus güçlerinin Sözcüsü Aleksander Ivanov, Esad ile eşinin, Moskova’da tedavi altına alınmasıyla ilgili açıklamada bulunarak, "Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, korona virüse yakalanmasının ardından tedavi için Moskova’ya geldi. Doktorlarımız hızlı bir biçimde müdahale etti. Esad hala tedavi altında, iyileşmesini umuyoruz" dedi.

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