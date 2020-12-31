Dünya genelinde aralarında Rus yetkililerin de bulunduğu birçok hükümet yetkilisi, koronavirüs ile mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Rusya'nın Rostov kentinde, koronavirüsün etkileri ve salgın ile mücadele önlemleri hakkında bir toplantı gerçekleştirildi.

Telekonferans yöntemi ile gerçekleştirilen toplantıya bölgedeki Sağlık Bakanlığı yetkilileri, birçok eğitimci, bölge müfettişleri ve yerel yönetim temsilcileri katıldı. Salgının, bölgedeki öğrencilerin eğitimine etkisinin masaya yatırıldığı anlarda ise ilginç bir olay kayda geçti.

SORULARA CEVAP VERMEYEN MÜDÜRÜN HORLAMA SESİ DUYULDU

Toplantı sırasında Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'ya, pandemi nedeniyle eğitim ve öğretimde ne kadar aksama yaşandığı ve okullar için tatillerin uzatılıp uzatılmayacağı konuları hakkında sorular yöneltildi. Kopiçka'ya söz hakkı verildiği sıralarda sorulara cevap vermeyen müdürün sadece horlama sesleri duyuldu.

Koronavirüs toplantısında horlayarak uyudu



🔹Rusya'nın Rostov kentinde koronavirüs ile mücadele önlemleri ile ilgili bir toplantı gerçekleştirildi. Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Kopiçka, birçok Rus yetkilinin de katıldığı toplantıda uyuyakaldı.



📎https://t.co/trc9HaZR41 pic.twitter.com/WtRaovYdxm — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 31, 2020

ŞAŞKINLIKLA İZLEDİLER

Diğer katılımcıların olayı şaşkınlıkla izlendiği anlarda, müdürün soruları cevaplamaması üzerine başka bir katılımcıya söz hakkı verildi. Toplantı sırasında İdari Teftiş Müdürü Kopiçka'nın uyuduğu görğntüler anbean kameralara yansıdı.

SORUMSUZCA DAVRANDIĞI İÇİN ELEŞTİRİLDİ

Toplantıya dair görüntüler, Rusya gündeminde en çok tartışılan konular arasında yer alırken, yöneticilerin ülkeyi kasıp kavuran salgınla ilgili sorumsuzca davrandığı eleştirileri ise dikkat çekti.

GÖZLERİNİ DİNLERDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Tartışılan görüntülerin ardından Rostov Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Krasnodar kenti İdari Teftiş Müdürü Nikolay Kopiçka'nın toplantı sırasında uyumadığı ve sadece gözlerini dinlendirdiği ifade edilirken, bu gibi eleştirilerin devlet kuruluşlarını yıpratmaya yönelik eleştiriler olduğu savunuldu.