Koronavirüs salgını Kongo'da 32 milletvekilinin ölümüne neden oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Jean-Marc Kabund, salgınının başından bu yana 32 milletvekilinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Diğer birçok Afrika ülkesi gibi Kongo da salgının başından bu yana Covid-19 kaynaklı ölüm vakalarını kamuoyu ile daha az paylaştı.

Ülkedeki koronavirüs rakamlarına ilişkin bilgi veren Parlamentonun alt kanadının başkan yardımcısı, aralarında 32 milletvekilinin de olduğu 780 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 31 bin 248 teyitli vaka bulunduğunu belirtti.

Yetkili, hayatını kaybeden vekillerin sayısının ülkedeki Covid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 5'ine tekabül ettiği bilgisini de paylaştı.

Geçen yılın aralık ayında eski Devlet Başkanı Joseph Kabila ile mevcut lider Felix Tshisekedi taraftarı arasında parlamentoda çıkan arbedede milletvekilleri birbirine girmiş ve birçoğunun maskesinin takılı olmadığı görüntülere yansımıştı.

Tshisekedi, ay başında Kolwezi kentinde destekçileriyle bir akşam yemeğinde bir araya gelmiş, burada yaptığı esprili konuşmada, katılımcıların sokağa çıkma yasağını ihlal ettiklerini ancak bu akşama mahsus izinlerinin olduğunu söyleyerek dolaylı yoldan salgını ciddiye almadığını belirtmişti.

Ciddiye alınmayan virüs, iktidar partisinden vekillerin ve devlet başkanının yakın çevresindeki birçok üst düzey ismin de ölümüne neden oldu.

Kongo'daki aşılama kampanyası, AstraZeneca aşısına yönelik güvenlik kaygıları nedeniyle bir süre geciktirilmiş, mart ayında ülkeye gönderilen 1,7 milyon doz aşının yaklaşık yüzde 75'i, son kullanma tarihi geçmeden kullanılmıştı.

Reuters'ın haberine göre halkın çoğu, yan etkilerden korktukları ve virüsün toplum üzerindeki olumsuz etkisinin nispeten az olduğu düşüncesiyle aşı olmayı istemiyor.

Hükümet rakamlarına göre, 19 Nisan'da piyasaya sürülmesinden beri ülkede şu ana kadar sadece 19 bin 597 kişi Covid-19 aşısı yaptırdı.

Kongo'nun nüfusunun 80 milyon olduğu göz önüne alındığında bu rakamın yüzde biri bile bulmadığı ortaya çıkıyor.