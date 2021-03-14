AjansHaber.com.tr Gündem Kovid-19 hastası kabul etmeye hastaneye ziyaret

Koronavirüs hastası kabul etmeyen hastaneye Kılıçdaroğlu'ndan 'korona kahramanları' ziyareti

İzmir'de Eşref Paşa Hastanesi'nde koronavirüs temalı çalışmaları inceleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, ziyaret gerçekleştirdiği hastanede koronavirüs hastası kabul edilmediği ortaya çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek, "Korona Kahramanları" temalı çalışmaları incelediklerini duyurdu. Ancak hastanenin pandemi döneminde koronavirüs hastası kabul etmediği ortaya çıktı.

"GENEL BAŞKANINIZIN HABERİ VAR MI?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in paylaşımını alıntılayarak gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Eşrefpaşa Hastanesi'nin pandemi döneminde hasta kabul etmediğini ifade eden Hızal, "Bundan Genel Başkanınızın haberi var mı?" dedi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
CHP'nin tanıttığı 'fakir' kadın viskici çıktı
Türkiye'de üretimin artması çılgına çevirdi
Bakan Soylu'nun acısına ortak oldu
Yalan söylediği belgelendi
Yağışlı hava dalgası geliyor
5 asırlık camiyi çatlattılar
İzmir'i sağanak vurdu, iş yerlerini su bastı