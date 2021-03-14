Koronavirüs hastası kabul etmeyen hastaneye Kılıçdaroğlu'ndan 'korona kahramanları' ziyareti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte İzmir'de Eşrefpaşa Hastanesi'ni ziyaret ederek, "Korona Kahramanları" temalı çalışmaları incelediklerini duyurdu. Ancak hastanenin pandemi döneminde koronavirüs hastası kabul etmediği ortaya çıktı.

"GENEL BAŞKANINIZIN HABERİ VAR MI?"

İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Soyer'in paylaşımını alıntılayarak gerçeği gün yüzüne çıkardı.

Eşrefpaşa Hastanesi'nin pandemi döneminde hasta kabul etmediğini ifade eden Hızal, "Bundan Genel Başkanınızın haberi var mı?" dedi.