Koronavirüs Bilim Kurulu, kabine öncesi toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün bir kez daha salgın gündemiyle toplanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantı videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri, yarın toplanacak kabine öncesinde 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşmenin ikinci adımına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.

İllerin vaka yoğunlukları ve salgının seyri ele alınacak.

Atılması gereken yeni adımlar değerlendirilecek. Aşılama takvimi de toplantıda görüşülecek konular arasında. Mevcut aşı stoku ve yeni aşıların teslimat tarihlerine göre aşılamada geçilecek yeni kademeler belirlenecek.

AŞI OLMAYANLARA YENİ KISITLAMA GELEBİLİR

Yerli aşı çalışmalarına ilişkin de son gelişmeler konuşulacak. Toplantının ardından Bakan Koca, saat 19.00’da YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.