Koray Aydın'dan Ümit Özdağ ve Aytun Çıray'a ağır sözler

İYİ Parti kongresinde ‘oy verilmeyecekler’ listesi hazırladığı iddia edilen Teşkilat Başkanı Koray Aydın eleştirilere yanıt verdi. Aydın, gücünün sahibinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener olduğunu söyledi. HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya’ya konuşan Aydın, liste hazırlamadığını savundu.

Ümit Özdağ 'olmadın' değil olamadın...

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı FETÖ'cü" diyen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın iddialarını yanıtlayan Koray Aydın, "Seçilemeyenler il kongrelerinde kazanamayanlardır. Şimdi Ümit Özdağ ‘aday olmadım’ diyor; olmadın mı, olamadın mı? Olamadın..." ifadelerini kullandı.

Kaybettiğin her ilin başkanını suçladın!

Ümit Özdağ'ın FETÖ iddiaları için de Aydın şöyle konuştu: "Çünkü İstanbul’da taraf oldun kaybettin, FETÖ’cü diye suçladın seçilen adayı. Bursa’daki adayı da yine FETÖ’cü diye suçladın o da kazandı seçimi. Yine Ankara’da, Antalya’da aday çıkardın, kaybettin; her yerde kaybettin.”

Gücümün sahibi Meral Akşener'dir

“Madem yapmadınız, neden suçlanıyorsunuz?” sorusuna Aydın, “Kaybedenlere bir gerekçe lazım... Partide de en güçlü adam beni görüp bana saldırıyorlar” yanıtını verdi. Aydın, "Bu güç Genel Başkan adına kullanılan bir güçtür; bu kadar basit. Bu gücün sahibi partinin lideri Meral Akşener’dir. Ben onun adına burada görev yapıyorum, bana bu görevi o verdi. Ben güçlü değilim güçlü olan Meral Akşener… " ifadelerini kullandı.

Başarılı olmasam devam ettirmezdi

"Teşkilatı yöneten, Genel Başkan’ın en güvendiği kişi değil midir?" diye soran Koray Aydın, "Başarılı görürse devam ettirir. Zor bir iş ayrıca... İdealize olmasam, bu partinin Türkiye’nin geleceği olduğunu görmesem, buna inanmasam ben bunu yapmam. Yapmadığım görev kalmadı ki, Bakanlık, TBMM Başkan Vekilliği, Grup Başkan Vekilliği yaptım; Alparslan Türkeş’in, Devlet Bahçeli’nin Genel Sekreteriydim; yapmadığım görev yok ki…" dedi.

Seçildiğin günden beri İzmir'in ilçelerine bile gitmedin

Aydın, İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray'a ilişkin ise “Sen bunun kongresine gitmemişsin, telefonuna çıkmamışsın, ayağına gelmemişsin. Aytun’cuğum sen bu kongreyi nasıl alacaktın yani? Partideki odana gelmezsin, seçildiğin günden beri İzmir’deki seçim bölgesindeki ilçelere dahi gitmedin. Adamlar feveran halinde." ifadelerini kullandı.

"Aytuncuğum yalancı ve etkisiz elemansın"

"Kimsenin telefonuna çıkmıyorsun, medya üzerinden siyasal zemin hazırlıyorsun." diyen Koray Aydın şöyle devam etti: "Bu delege bunları biliyor, görüyor… Sonra diyor ki Koray Aydın oyun kurdu; işim yok da bir de seninle mi uğraşacağım? Seni tanıyorum zaten. Senin için oyun kurmama gerek yok, etkisiz elemansın ve yalan konuşuyorsun. ‘Millet İttifakını ben kurdum’ diyorsun. Bu ittifakı kuran Meral Akşener. Hakkaniyet denilen bir şey var…”