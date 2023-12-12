Kopenhag-Galatasaray

STAT: Parken Stadı

HAKEM: Daniele Orsato

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A grubu 6. ve son hafta maçında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya geliyor.

Kopenhag: Grabara, Diks, Vavro, Ankersen, Lerager, Claesson, Goncalves, Jelert, Achouri, Elyounoussi, Falk

Galatasaray: Muslera, Boey, Davinson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Zaha, Kerem, Icardi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yaptığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

8. dakikada Elyounoussi'nin pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Ankersen'in vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.

14. dakikada Angelino'nun soldan yaptığı ortada, ceza sahasında arka direkte Tete'nin kafa vuruşunda, top araya giren savunma oyuncusunun müdahalesiyle kornere çıktı.

Galatasaray'ın daha etkili olduğu ancak takımların pozisyon üretmekte zorlandığı ilk yarı golsüz berabere sona erdi.