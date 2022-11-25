Köpek katliamında yeni detaylar ortaya çıktı: 1 hafta saklamışlar!

Konya'da, barınaktaki köpekleri kürekle öldüren şahısların videosu sosyal medyada infiale neden olmuş ve yapılan soruşturmanın ardından belediye çalışanı oldukları tespit edilen 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMP) 8. Bölge Müdürdüğü'nün yaptığı açıklamada, tepkilere neden olan görüntülerin 1 hafta öncesine ait olduğu açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı (DKMP) 8. Bölge Müdürdüğü'nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"24.11.2022 tarihinde sosyal medyada yayılan menfur olayın aslında bir hafta öncesinde görevli hayvan bakıcıları tarafından işlendiği bilgisine ulaşılmıştır. Olayın ortaya çıkmasından sonra Büyükşehir Belediyesince Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturması başlatılmış, görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmış ve olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesi ile ilgili işlemler yapılmış ve sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Polis tarafından söz konusu işçiler gözaltına alınmış haklarında soruşturmalar devam etmektedir."

3 şüpheli gözaltında

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Konya Belediye Başkanı Altay: Süreci hassasiyetle takip edeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Hayvanlara yönelik şiddetin cezası nedir?

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik şiddet olaylarının ardından 'hayvanlara yönelik şiddetin cezası nedir' sorusu soruluyor?

Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde hayvanlara yönelik şiddetin cezasının altı aydan üç yıla kadar hapis olduğu belirtiliyor.

"14 üncü maddenin birinci fıkrasının (m) bendinde düzenlenen yasağa aykırı davranmak suretiyle bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence eden veya acımasız ve zalimce muamelede bulunan kişi altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."