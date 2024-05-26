Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılara bu maçta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Puan cetvelinin 15. sırasında bulunan Konyaspor ise mücadeleden 1 puan alırsa ligde kalacak.

SAAT: 19.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

YAYIN: beIN SPORTS 1

Konyaspor: -

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi