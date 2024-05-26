Konyaspor-Galatasaray
Konyaspor-Galatasaray maçı başladı.
Galatasaray, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'a konuk oluyor. Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider giren sarı-kırmızılılara bu maçta alacağı 1 puan şampiyonluk için yeterli olacak. Puan cetvelinin 15. sırasında bulunan Konyaspor ise mücadeleden 1 puan alırsa ligde kalacak.
SAAT: 19.00
HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
YAYIN: beIN SPORTS 1
Konyaspor: -
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Mertens, Kerem, Barış Alper, Icardi
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