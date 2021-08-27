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Konya'da tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü, 2 yaralı

Konya'da tır ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İsmail Y. idaresindeki tır, Konya-Aksaray karayolunda karşı yönden gelen hafif ticari araç ile çarpıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, tır sürücüsü ile diğer araçta bulunan 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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