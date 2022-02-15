Konya'da FETÖ operasyonu

Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün hain silahlı terör örgütü fetö ile mücadele kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri başarılı bir operasyona daha imza attı.

FETÖ Silahlı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay'daki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de sanığı olduğu çatı davasının şüphelilerinden olan ve haklarında her birinin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A.B., H.K., A.K. ve M.M. yakalanarak gözaltına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.