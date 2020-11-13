Konya'da çarşaflı kadına çirkin saldırı

Konya'da yaşlı bir adam tarafından "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" sözleriyle uyarılan çarşaflı kadın, "Burası Osmanlı toprağı" şeklinde karşılık verdi. İkili arasındaki tartışmanın alevlenmesi üzerine devreye polisler girdi.

Konya'da peçeli ve çarşaflı kadına çirkin saldırı!



🔹Konya'da bir kadın, taktığı peçe ve giydiği çarşaf nedeniyle, kendisine "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" diyen bir kişinin saldırısına uğradı. pic.twitter.com/TDf4wp2Bir — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) November 13, 2020

Konya'da yolda yürüyen çarşaflı kadın önünü kesen yaşlı bir adamın "Burası Arabistan değil, kıyafetini düzelt" şeklindeki sözlü tacizine maruz kaldı. Maruz kaldığı duruma bir hayli sinirlenen kadın, "Kendilerinden başka kimseye tahammülleri yok, susmayacağım. Burası Osmanlı toprağı. Benim nenelerim çarşafla peçeyle aldı burayı. Çanakkale'de mini etekliler olmadı. Senin hakkın yok benim çarşafıma laf söylemeye" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KENDİ İLKENİZİN DEĞERLERİNE BİLE SAHİP ÇIKAMIYORSUNUZ"

Olayın büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Kıyafetine laf eden yaşlı adamdan şikayetçi olduğunu belirten kadın, "Madem Atatürk'ün inkılaplarını savunuyorsunuz, Atatürk bu ülkeye demokrasiyi de getirdi. Siz kendi ilkelerinizin değerlerine bile sahip çıkmıyorsunuz. Demokrasiyi savunan bir adam isen benim burada özgürce dolayabilme hakkım olduğunu da bilmen gerekir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEMEK HAKARET DEĞİLDİR"

Kadının sözleri karşısında ne diyeceğini bilemeyen adam, kendisini, "Türkiye Cumhuriyeti demek hakaret değildir" sözleriyle savunmaya çalıştı.