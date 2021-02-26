Konya'da 23 kilo 432 gram uyuşturucu ele geçirildi
Konya'da, ihbar üzerine bir otomobili durduran polis ekipleri, sürücü koltuğunun altında, paketlenmiş halde 23 kilo 432 gram ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, merkez Karatay ilçesinde bir otomobili durdurdu. Dedektör köpeğinin yardımıyla ekipler, sürücü koltuğunun altında, paketlenmiş halde 23 kilo 432 gram eroin buldu.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
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