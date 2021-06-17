Konya merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik 'ankesör' operasyonu

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu mahrem abi ve imamlar tarafından ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker, biri ihraç edilen askeri personel, 3'ü emekli askeri personel,

biri istifa eden askeri personel, 11'i askeri öğrencilikten ayrılan olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 15'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamaya 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma devam ediyor.