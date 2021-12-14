Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Kasım ayı konut satış istatistiklerini yorumlayan Era Real Estate Türkiye Ülke Başkanı Alphan Manas, “Geçen ay 30,5 olan toplam satışlar içinde birinci elin payı, bu ay 31,2. Bu da bize şunu gösteriyor: Konut arzı artacak, ama yavaş artacak” dedi.

Yabancıya yapılan satışların giderek arttığını söyleyen Manas, Bu satışlarda İstanbul’un payı 1 ayda yüzde 23,5’ten yüzde 39,7’ye çıktı. Toplam konut satışları içerisindeki yüzde 4,1 yabancıya satış rakamı da iyi bir oran. 2022’de bu oranın artmasını bekliyoruz” dedi.

Yabancıya satışta 4 ülkenin payı yüzde 50

Kasım ayı konut satış istatistiklerini değerlendiren Era Real Estate Türkiye Ülke Başkanı

Alphan Manas, yabancılara yapılan satışın giderek arttığını söyleyerek, bu satışlar içerisinde

İran, Irak, Rusya ve Almanya’nın payının yüzde 50 olduğunu dile getirdi.

Yabancılara yapılan satışlarda İstanbul’un payının bir önceki ay yüzde 23,5; bu ay ise yüzde

39,7 olduğunu belirten Manas, İstanbul’un yabancılardan aldığı payın gittikçe arttığına dikkat

çekti. Yabancılara satışın da önemli ölçüde arttığına değinen Manas, toplam konut satışları

içinde yabancıya satış oranı olarak yüzde 4,1’in çok iyi bir rakam olduğunu ifade etti.

‘Kredi faizlerindeki oynama ciddi etki yaratmadı’

Konut satışlarının yıl bazında ciddi olarak arttığına değinen Manas, ipotekli satışların da bir

parça arttığını, ancak bu artışın paydan ziyade rakamsal olarak gerçekleştiğini aktardı.

Ekim’de bir önceki aya göre yüzde 9,7 artan ipotekli satışların Kasımda yüzde 61’e

yükseldiğine değinen Manas, Türkiye genelinde konut satışları yüzde 59 artarken ve ipoteklisatışlarda bu oran yüzde 61 olurken, toplam satışlara oranın yüzde 20,4’ten 22’ye çıktığını kaydetti. Manas, “Bu demek oluyor ki; kredi faizlerindeki oynama, çok ciddi bir etki

yaratmamış” dedi.