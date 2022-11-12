Kontrolden çıkan araçtaki 3 kişi yaralandı

Darüşşafaka Büyükdere Caddesi'nde ilerleyen 34 AOK 028 plakalı otomobilin sürücüsü iddiaya göre kendisini sıkıştıran bir araçtan kurtulmak için manevra yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, önce refüje ardından savrularak bir ağaca çarptı.

Aynı yönde ilerleyen 34 EBH 715 plakalı bir ticari araca da çarpan otomobil daha sonra kaldırıma vurarak durdu.

Kaza sonucu yaralanan araçtaki 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.