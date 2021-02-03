"Kongre baskınında Trump destekçisini öldüren polis suçlu bulunmamalı"

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, 6 Ocak'taki baskınla ilgili yürütülen soruşturmaya dair bilgi sahibi kaynaklar, müfettişlerin Babbitt'i öldüren polisin herhangi bir suçla itham edilmemesi gerektiği yönünde ön karar aldığını söyledi.

Babbitt'in, Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanacağı oturumu engellemek isteyen kalabalık içinde yer aldığı kaydedilmişti.

ABD Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Ulusal Muhafız birliğinde yıllarca hizmet etmiş bir isim olan ve eski Başkan Donald Trump'ın ateşli taraftarları arasında bulunan Babbitt, ayaklanma sırasında Kongre Binası'nda görevli polisin silahından çıkan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

San Diegolu 35 yaşındaki Babbitt'in ölümü, Kongre Binası içinde kalabalık bir grubun cama yüklenip polis memurlarından kenara çekilmelerini istedikleri sırada gelmişti.

Video görüntülerine göre öfkeli kalabalık camı bir kask ve sopayla kırarken, silahsız olduğu belirtilen Babbitt ise saniyeler sonra parçalanmış camdan atlamaya çalışırken Kongre polisi tarafından vurulmuştu.

Çatışmaya dair sosyal medyada yayımlanan birden fazla video, pelerin gibi bir Trump bayrağı taktığı anlaşılan Babbitt'in bir çift kanatlı kapının diğer tarafındaki polis tarafından vurulduktan sonra kırılan pencereden düştüğünü göstermişti.

Bir teğmen olan memur, aslında isyancılarla Kongre üyeleri arasında potansiyel bir son savunma hattı kurmak için orada bulunuyordu. Haberde, bu durumun, polisin gerçekleştirdiği eylem için bir gerekçe olarak görülme ihtimaline dikkat çekildi.

Independent Türkçe