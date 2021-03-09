Kongo'da topraktan adeta altın fışkırdı
"Dağı taşı altın" sözü Afrika ülkesi Kongo'da gerçek oldu. Ülkede bulunan bir dağda keşfedilen altının haberini alan Kongolular, bölgeye akın ederek izdiham oluşturdu. Yüzlerce kişi toprağı tırnaklarıyla kazıyarak altın çıkardı.
Orta Afrika ülkesi Kongo'nun Güney Kivu bölgesinde bulunan Luhihi köyündeki bir dağda altın keşfedildiği haberi izdiham yarattı. Haberi duyan Kongolular dağa akın edip elleriyle altın topladı.
YÜZDE 60 İLA 90 ARASINDA ALTIN
Yüzde 60 ila 90 arasında altın olan toprağı elleriyle kazan Kongolular, çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu.
ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ASKIYA ALDI
Kongo'da "Geçim madenciliği" olarak adlandırılan bu yöntem ülkede oldukça yaygın. Ancak bölgede çalışmalarını sürdüren madencilik şirketi, yaşananlar üzerine tüm faaliyetlerini askıya aldı.
Kongo'da altın izdihamı— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 9, 2021
🔹Güney Kivu bölgesinde yüzlerce Kongolu, altın yataklarının keşfedildiği haberini alır almaz Luhihi köyüne akın etti.
🔹Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kongolular, elleriyle ve küreklerle topraktan çıkardıkları altınları torbalarına doldurdu. pic.twitter.com/8elu6684At
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