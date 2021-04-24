Komandolar Kuzey Irak'ta
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 'Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Metina ve çevresine yönelik operasyonu sosyal medyadan "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları, Kuzey Irak’ta!" notu ile duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kahraman Komandoları, Kuzey Irak’ta! 🇹🇷 pic.twitter.com/nnG2cEKeVB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 24, 2021
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