AjansHaber.com.tr Gündem Komandolar Kuzey Irak'ta

Komandolar Kuzey Irak'ta

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) 'Kahraman komandolar Kuzey Irak'ta' paylaşımı yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Metina ve çevresine yönelik operasyonu sosyal medyadan "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kahraman komandoları, Kuzey Irak’ta!" notu ile duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman komandoları Kuzey Irak'ta." ifadesine yer verildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarla Tayland'a uçtu
Yatırımcı çekmek için bakın neler yapmış
Thodex kurucusundan yeni açıklama
Thodex açıklaması
Borsadaki şirketlerin değerini kim düşürüyor?
Thodex CEO'sunun Whatsapp mesajları ortaya çıktı
'128 milyar dolar' iddiasının mimarı Cem Uzan mı?