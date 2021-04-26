Komandolar çift girişli mağarayı ele geçirdi

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hesabından teröristlerce kullanılan çift girişli bir mağaranın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başarılı bir şekilde hız kesmeden devam ediyor.

KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZ İNLERİNİ TAHRİP ETTİ

PKK/KCK ve diğer teör örgütlerinin inlerine kahraman Komandolarımız arama tarama faaliyetleri düzenliyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi.

TERÖRİSTLERİN YUVALARI BİR BİR İMHA EDİLİYOR

TSK'ya ait yerli İHA ve SİHA'ların da kullanıldığı operasyonda, belirlenen PKK hedeeri vuruluyor. Çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, teröristlerin yuvalandığı sığınak ve barınaklar da imha edildi.

ÇİFT GİRİŞLİ MAĞARA ELE GEÇİRİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları'nın planlandığı gibi devam ettiği belirtilerek, "PKK/KCK ve diğer terörist örgütlere yönelik icra edilen operasyonlarda belirlenen hedeer havadan vurulmaya devam ediyor. Kahraman Komandolarımız da teröristlerin inlerine yönelik arama-tarama faaliyetleri sürdürüyor. Bölgede yapılan bir arama-tarama sırasında teröristlere ait çift girişli bir mağara ele geçirildi. Mağara, Komandolarımız tarafından tahrip edilerek kullanılamaz hâle getirildi" denildi.