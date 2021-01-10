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Kolombiya'da 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti

Kolombiya'nın orta kısmında yer alan Cucuta kentinde bitişik 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kolombiya'nın orta kısmında yer alan Cucuta kentinde bitişik 3 evde çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Norte de Santander yönetim bölgesine bağlı Cucuta şehrinde elektrik tesisatı nedeniyle bir evde yangın çıktı.

Yangın, kısa sürede bitişiğindeki iki eve daha sıçradı.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı ve 6 araç kullanılamaz hale geldi.

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