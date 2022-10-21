Kokain üretimi artıyor

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin (UNODC) raporu, dünyanın en büyük kokain üreticisi Kolombiya'nın geçen yıl koka üretim rekoru kırdığını belirledi.

Koka ekim alanının 2021'de yüzde 43 artarak 204 bin hektara çıktığı belirtilerek, bunun, BM tarafından 2001'den bu yana derlenen verilerin arasında en yüksek artış olduğu kaydedildi.

Raporda, en yoğun koka ekiminin ülkenin kuzeydoğusundaki Kuzey Santander bölgesinde ve Ekvador sınırındaki Narino ile Putumayo'da gerçekleştiği görülüyor.

Kuzey Santander'deki Tibu Belediyesinin, 22 bin hektarla ülkenin tüm belediyeleri arasında en yüksek koka ekim alanına sahip olduğu bildirildi.

Raporda, mahsulün özellikle sınırlara yakın veya denize kolay erişimi olan bölgelerde geliştiği belirtilerek, bu bölgelerde silahlı çeteler, uyuşturucu tacirleri ve üreticilerin birlikte çalıştığı ifade edildi.

Koka ekiminin, biyolojik çeşitliliğe büyük tehdit olduğu ve ormansızlaşmayı da beraberinde getirdiği tespitine de yer verildi.

Kolombiya'da üretilen kokainin önemli bölümü, dünyanın en çok yasa dışı uyuşturucu tüketiminin olduğu Avrupa ve ABD'ye gidiyor.

Devletin yıllardır çiftçileri koka üretiminden uzaklaştırmak için mücadele ettiği ancak teşvik ve sübvansiyon vaatlerinin gerçekleşmediği belirtiliyor.