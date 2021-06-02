Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşanan kriz gizlenmeye çalışsa da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığa yeşil ışık yakması kimi İYİ Parti'lileri rahatsız etti.

İttifaktaki çatlağın yakın zamanda su yüzüne çıkması beklenirken, sosyal medyada yayımlanan bir video da buna tuz biber oldu.

Almanya'nın Köln şehrindeki bir toplantı salonunda bir araya gelen CHP'lilerin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdiği görüldü.

"KOD ADI 'ASENA' UNUTMADIK"

Sahneye çıkan bir CHP'li, Akşener'e "Unutmayacağız. 12 Eylül'de öldürülen devrimci, solcu gençlerin kanı elinde olan, henüz 17 yaşındayken yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'e katil diyen, Mehmet Ağar ve Abdullah Çatlı ile birlikte 90'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerde adı geçen kod adı 'Asena' bugün İYİ Parti Genel Başkanı olan şahsı da unutmadık, unutmayacağız." sözleriyle tepki gösterdi.

'Kod adı Asena' deyip Akşener'e yüklendi



🔹Almanya'nın Köln şehrinde çekilen görüntülerde, sahneye çıkan bir CHP'linin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sert sözlerle yüklendiği görüldü. — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) June 2, 2021

"Kimse bizi balık hafızalı zannetmesin. Sadece bu seferlik, bir seferlik sineye çektik ve rafa kaldırdık." diyen kişi, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi önceliğimiz başka, ülkemiz uçurumun kenarında. Ve biz buna daha fazla seyirci kalamayız. Birbirimize düşerek birilerinin ekmeğine yağ sürmeyeceğiz. Onun istediği de bu zaten. Biz onun karşısında bu sefer bir olacağız ve diyeceğiz ki 'Seni başkan yapmayacağız'."

Salondaki diğer CHP'lilerin ise bu konuşmayı uzun süre alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.