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Kocaeli'de zehir tacirlerine büyük operasyon: 4 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi

Kocaeli'de narkotik timleri, uluslararası çapta bir operasyona imza attı. Zehir tacirlerinin yakalanmamak için buldukları yönteme rağmen, moloz çuvallarının içine gizlenmiş 4 tona yakın uyuşturucu ele geçirildi.

Narkotik polisi, ihbar üzerine gümrük bölgesindeki bir yük gemisinde arama yaptı.

İnşaat atığı dolu çuvallar ile mukavva ruloların içine gizlenen 119 çuvaldan 3 ton 860 kilogram toz esrar ile yaklaşık 100 bin uyuşturucu hap çıkarıldı.

Fotoğraf: TRT HaberAyrıca, zehir tacirlerinin, narkotik köpeklerin koku almaması için uyuşturucuları nanenin arasına gizledikleri öğrenildi.

Konteynerdeki uyuşturucuların, Türkiye üzerinden Libya'ya gönderilmek üzere Lübnan'daki bir limandan yüklendiği belirlendi.  

Soylu'dan teşekkür mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyonu, "Uyuşturucuya bir darbe daha.
İnsanımızı zehirlemenize izin vermeyeceğiz. 3 ton 860 kg esrar, 99.000 captagon. Teşekkürler Kocaeli Emniyeti. Elinize sağlık" sözleriyle duyurdu.

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