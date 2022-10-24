AjansHaber.com.tr Gündem Kocaeli'de sanayi tesisinde yangın çıktı!

Kocaeli'de sanayi tesisinde yangın çıktı!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı, kar geliyor!
Skuter kazası: 2 lise öğrencisi öldü!
Midibüsle tır çarpıştı, 14 kişi yaralandı
Erdoğan, Binali Yıldırım'ı hastanede ziyaret etti!
Alanya'da "En Ağır Avokado Yarışması" yapıldı!
Yolcu otobüsü kaza yaptı! 1 ölü 21 yaralı!
Diyarbakır Cezaevi'nin kapısına kilit vuruldu!