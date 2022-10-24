Kocaeli'de sanayi tesisinde yangın çıktı!
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sanayi tesisinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
TÜPRAŞ Kavşağı mevkisindeki bir sanayi tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tesisi sardı. Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Tesisten çıkan siyah dumanlar, kentin birçok noktasından görülüyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi yangının söndürülmesi için çalışma yürütürken, TÜPRAŞ İtfaiyesi de çalışmalara destek veriyor.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) October 24, 2022
Kocaeli’nin Körfez ilçesindeki Tüpraş rafinerisinin yanında bulunan bir petrol firmasında yangın çıktı. Alevlerin 20 metreye kadar yükseldiği yangına ekipler müdahale ediyor. pic.twitter.com/DqDmVtlW7g
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